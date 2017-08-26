سمكتا قرش في مهمة للتنافس على قلب أنثى

وصلت سمكتا قرش إلى ريو دي جانيرو بالطائرة من #نيويورك في مهمة حيوية تقوم على# التزاوج مع #أنثى في #حوض_مائي كبير للحفاظ على نوعها المهدد بالاندثار.

وسيتنافس القرشان "الأميركيان" دونالد وغاستاو، وهما من نوع #قرش_الرمل_الببري، على كسب ود "مارغاريدا" البالغ طولها مترين، نجمة مجمع "اكواريو" الكبير الذي دشن في تشرين الثاني/نوفمبر في وسط منطقة المرفأ في المدينة التي استضافت الألعاب الأولمبية قبل سنة.

وسمك قرش الرمل الببري (كاركاريس توروس) نوع مهدد بسبب الصيد المفرط المرتبط باستهلاك لحمها الطري واللذيذ.

وسيسعى دونالد وغاستاو في ريو إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق. وأوضح عالم الأحياء مارسيلو سبيلمان مدير "اكواريو" أنها ستكون أول عملية #تناسل لهذا النوع في الأسر. ويستمر حمل أنثى القرش 9 أشهر.