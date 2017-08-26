معجزة طبية.. وصل ذراعي امرأة قطعا في حادث قطار

تمكن فريق جراحي من إعادة تركيب ذراعي #امرأة بعدما قطعا في حادث #قطار وهي عملية #نادرة والأولى من نوعها في #فرنسا التي يتم فيها العمل على الطرفين في نفس الوقت.

وأجريت العملية التي استمرت أربع ساعات على يد فريقين من الجراحين في مستشفى سنتر أوسبيتالييه أونيفرسيتي جرينوبل ألب بجنوب شرق البلاد.

وبدأت الجراحة مساء يوم 14 من أغسطس آب بعد ساعة و50 دقيقة من الحادث الذي قطع فيه ذراعا المرأة البالغة من العمر 30 عاما عند محطة تشامبيري على بعد 60 كيلومترا.

وقال المستشفى في بيان على موقعه الإلكتروني "السرعة التي تصرفت بها أجهزة الطوارئ ومهارة الفريق الطبي سمحت بإعادة وصل الذراعين وأتاحت للمريضة أفضل فرصة ممكنة للتعافي لأن التأخير لفترة طويلة من شأنه أن يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه".