أشياء مفيدة يجب أن تحويها حقيبة كل حاج

عند الاستعداد لأداء #فريضة_الحج يجب التأكد من إضافة بعض المستلزمات إلى حقيبة السفر، أبرز هذه المستلزمات هي الأدوية الشخصية والكمامات الطبية.

كما يجب أن تحتوي #حقيبة_الحاج على أثواب قطنية فضفاضة ومريحة، وأيضاً مظلة صغيرة لتجنب الإصابة بالإنهاك الحراري.

ومن المفترض أن يتواجد في الحقيبة كريم واقٍ من أشعة #الشمس لتجنب الإصابة بالحروق، وأقنعة طبية ذات استخدام واحد، وأيضا مناديل معقمة.

أيضاً، وجود أدوات النظافة الشخصية ومزيل للعرق بدون رائحة مفيد جداً في حقيبة الحج.

ومن #الأدوية، من الأفضل تواجد أدوية مثل خافض حرارة ومضاد سعال، وأدوية للحموضة ومطهر للجروح.