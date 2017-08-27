بريجيت ماكرون تحقق مبيعات قياسية لمجلة فرنسية

حققت مجلة "إل" الفرنسية أعلى مبيعات لها منذ 10 سنوات مع عددها المخصص لـ #بريجيت_ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون، إذ بيع منه أكثر من 530 ألف نسخة، وفق ما أفادت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" المملوكة للمجموعة عينها "لاغاردير".

وتضمن هذا العدد الصادر في 18 آب/أغسطس المقابلة الأولى لبريجيت ماكرون منذ انتخاب زوجها في السابع من أيار/مايو، وهو حديث نشرت تفاصيله على حوالي 10 صفحات، ويشتمل على بعض الجوانب الخاصة لخطواتها الأولى في قصر #الإليزيه.

وبيع من هذا العدد، الذي مددت استثنائياً فترة طرحه في الأسواق حتى الاثنين، أكثر من 530 ألف نسخة، بينها 250 ألفاً في نقاط البيع، و100 ألف بالنسخة الرقمية، وفق "لو جورنال دو ديمانش".

ومن المتوقع أن تسجل هذه الأرقام ازدياداً غير أنها باتت تعتبر رقماً قياسياً لمبيعات هذه المجلة منذ 10 سنوات.

كما حققت مقابلة بريجيت ماكرون على مواقع التواصل الاجتماعي 30 مليون مشاهدة أو تفاعل، وفق "لو جورنال دو ديمانش" التي أشارت إلى أن نجاح المقابلة تخطى حدود #فرنسا، وشمل خصوصاً #الولايات_المتحدة و #ألمانيا.