بالمسامير والخشب تنتج لوحاتها.. ويشتريها فنانو مصر

نورهان عماد الغنام، طالبة مصرية تبلغ من العمر 19 عاما، تقدم فنا هو الأول من نوعه في مصر، ويسمى #سترينغ_أرت، حيث تعتمد على إخراج #لوحات_فنية بواسطة مسامير وخيوط ملونة وألواح خشبية.

نورهان في السنة الثالثة بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، تمارس هذا #الفن إلى جانب دراستها.

وقالت نورهان لـ"العربية.نت" إن بداية الفكرة عند رؤيتها لصورة على الإنترنت، فأعجبت كثيراً بالفكرة وقامت بتنفيذها على لوح خشبي مخصص لتقطيع الخضراوات والفاكهة، واستخدمت في تحفتها الفنية المسامير والخيوط.

وأضافت أن أسرتها شجعتها على تطوير مهاراتها والتسويق الإلكتروني للوحاتها، فاعتمدت في بداية الأمر على الألواح الخشبية المخصصة للمطبخ، لكن بعد الإقبال على لوحاتها باتت تصمم لوحاتها على ألواح خشبية يوفرها لها أصحاب محلات الأخشاب والنجارين.

وكشفت أنها أرسلت إحدى لوحاتها لصديقتها منه، ابنة الفنان حسين فهمي، قد أعجبت هذه الأخيرة بها كثيراً، فقام نورهان برسم #لوحة أخرى تحمل اسم محل الملابس الخاص بمنة فهمي.

وأوضحت أنها تقوم بالترويج لفنها عن طريق تصميم اللوحات وإرسالها للفنانين والمشاهير بغرض الدعاية، فأصبح هؤلاء من أهم زبائنها، ومنهم أحمد فهمي وإيتن عامر وكندة علوش ويولا سالم وغيرهم، وهذا الأمر أدى لتزايد شهرة نورهان على مواقع التواصل حيث تحمس الكثير من المشاهير لفكرتها وشجعوها على الاستمرار في الرسم.

وتطمح نورهان لتوسيع مشروعها لتصل بلوحاتها "إلى العالم كله"، كما تهدف لأن تتم عمليات شراء لوحاتها إلكترونياً، حيث يقوم المشتري بإرسال مواصفات اللوحة التي يريدها والتفاصيل المطلوبة ثم ترسمها وترسلها له.