سورية تُتوج "ملكة جمال العرب" للعام الثاني على التوالي

أعلنت المنظمة العربية الأميركية أنها قررت تمديد فترة حمل اللقب للسورية #بيان طالب_ليشمل عام 2017.

وكانت بيان طالب قد توجت #ملكة_جمال_العرب لعام 2016 في حفل أسطوري أقيم العام الماضي بولاية بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية، وبذلك تحمل بيان اللقب لعامي 2016 و2017.

وقال المنتج العالمي المصري الأصل أشرف الجمل، إن قرار المنظمة بهذا التمديد جاء نظراً لاعتزام المنظمة تنظيم مسابقة هذا العام خلال شهر ديسمبر/كانون الأول بديلاً عن شهر سبتمبر/أيلول كما هو متبع من قبل، وبذلك لا يصح للفائزة القادمة أن تحمل لقب العام لمدة شهر واحد.

وبذلك تصبح السورية بيان طالب التي تبلغ من العمر 24 عاماً هي أول ملكة تحمل اللقب لعامين متتاليين، وأيضاً تكون بذلك سوريا هي أول دولة حاملة للقب لثلاثة أعوام على التوالي.