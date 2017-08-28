فيديو.. أطرف ما يمكن أن تشاهده في كارثة سيول

الكوارث لا تخلو من مشاهد مضحكة، ووسط مآسي السيول التي تجتاح الولايات المتحدة، انتشر مقطع فيديو على مواقع #التواصل_الاجتماعي يصور رجلاً يصطاد سمكة داخل منزله الذي أغرقته المياه.

الفيديو الذي نشرته فيفيانا سالدانا، الأحد الماضي، على موقع "فيسبوك" لأبيها وهو يغطس داخل المياه التي أغرقت المنزل من الداخل لالتقاط سمكة بيديه كان بسمة خففت من وقع #الكارثة.

وشوهد المقطع الطريف 10 ملايين مرة خلال أقل من 24 ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المقطع صُور داخل منزل في مدينة هيوستن ضربه الإعصار "هارفي"، ويظهر به أحد سكان المدينة الواقعة في ولاية تكساس، ويدعى سول سالدانا، وهو يغطس داخل المنزل عدة مرات مطادراً سمكة بيديه العاريتين.

وتواصلت عمليات الغطس التي قام بها الأب 3 مرات في المياه التي بلغت ارتفاع ركبته داخل المنزل.

وفي النهاية، أثمرت محاولاته عن الإمساك بسمكة رفعها بيديه أمام الكاميرا من داخل منزله الغارق في مياه السيول.

أطرف ما كتبته ابنته على موقع "فيسبوك" أسفل المقطع: "لماذا نبحث عن الطعام في الخارج وهو داخل غرفة المعيشة".

وشارك مستخدمون المقطع على "فيسبوك" أكثر من 4 آلاف مرة، والرقم في تصاعد.

وقال معهد متخصص في أبحاث التأمينات، إن تكلفة الأضرار الناجمة عن #الإعصار_هارفي في ولاية تكساس الأميركية قد تعادل تكلفة أضرار الإعصار "كاترينا" الذي اجتاح الولايات المتحدة عام 2005، ويصنف بأنه أكثر #الكوارث_الطبيعية تكلفة في تاريخ البلاد.