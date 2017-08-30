شاهد لحظة اندلاع حريق بقطار في مصر

اندلع، اليوم الأربعاء، حريق في جرار قطار المنصورة - الزقازيق شرق #مصر وسط حالة من الهلع والفزع سيطرت على الركاب دون وقوع #إصابات.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، لحظة هروب بعض المواطنين وقفزهم من عربات #القطار، وحاول بعض الأهالي إخماد الحريق الذي تسبب في تعطل حركة القطارات لنحو 45 دقيقة تقريبا قبل عودة الحركة إلى طبيعتها مرةً أخرى.

وتلقى مدير أمن #الشرقية بلاغا من الأهالي باندلاع حريق في جرار قطار المنصورة- الزقازيق أمام محطة قطار قرية أبو الشقوق التابعة لمركز كفر صقر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، فيما هرع الأهالي بالنزول من القطار خوفا من إصابتهم جراء الحادث، فيما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف تحسبا لوقوع أي إصابات.

والشهر الجاري، وقع تصادم قطارين في الإسكندرية شمال مصر، أسفر عن مقتل 49 شخصا و179 جريحاً.