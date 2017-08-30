فيديو.. عارضة أزياء تقتل ممثلاً تركياً مشهوراً وتنتحر

في حادث مأساوي أقدمت عارضة أزياء تركية تدعى "فيليز اكير" على قتل الفنان والممثل التركي الشهير "وطن شاشماز" ثم أقدمت على الانتحار، بحسب ما أفادت صحيفة زمان التركية الثلاثاء.

وفي التفاصيل، بحسب ما أوردت الصحيفة أن يوم الأحد سمع دوي اطلاق نار في تمام الساعة الـ 10 مساء في فندق "كونراد" في منطقة "بشكتاش" في #اسطنبول

تسجيلات الكاميرا توضح

وعلى إثر ذلك قامت إدارة الفندق بالاتصال بالشرطة والابلاغ عن الحاد.٬ ووصلت فرق الشرطة إلى مكان الحادث حيث عثر على شاشماز وفيليز مقتولين بالرصاص.

وبعد اجراء التحقيقات تبين أن شاشماز قتل بثلاث رصاصات في ظهره، في حين قتلت فيليز برصاصة واحدة.

وبعد تفقد سجلات الكاميرا تبين أن أحداً لم يدخل الغرفة سوى عارضة الأزياء السابقة. وقد اشتبهت الشرطة بأن تكون أكير قد قامت بقتل شاشماز ومن ثم الانتحار.

"كانت تضايقه وتزعجه"

وفي إفادة قدمها صديق مقرب لـ "شاشماز"، نديم ديليباش، قال إن عارضة الأزياء فليز اكير كانت تقوم بإزعاج شاشماز ومضايقته.

وأضاف:"حدثت بينهما مشادة كلامية على الهاتف٬ فسألته ماذا هناك يا وطن٬ قال لي لا تسأل فإن هذه المرأة ستضعني في ورطة كبيرة ".

هذا ونشرت قناة خبر ترك التركية آخر لحظات الفنان والممثل التركي الشهير "وطن شاشماز" وهو يدخل إلى غرفة عارضة الأزياء.

