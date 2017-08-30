مذكرات أشهر علاقات هوليوود في مزاد علني

تُطرح في مزاد الشهر المقبل مذكرات وخاتم يتعلق بعلاقة الحب التي جمعت بين #فيفيان_لي بطلة فيلم (ذهب مع الريح) و #لورنس_أوليفيه مما يوفر لمحة عن أحد أشهر العلاقات في #هوليود.

وتسجل المذكرات التي كتبتها الممثلة البريطانية في العاشر من يونيو حزيران عام 1937 بعنوان (تولد لي) الأيام التي صارحت فيها زوجها ليه هولمان بهذه العلاقة. وكُتبت مذكرات سريعة بعد ذلك بستة أيام بعنوان (ليفت وذ لاري).

وقالت دار سوذبيز للمزادات إن هذه المذكرات تشكل جزءا من مجموعة لي الشخصية من الحلي والصور واللوحات التي ستُطرح في المزاد في لندن في 26 سبتمبر أيلول. ومن المتوقع أن يبلغ سعر هذه المذكرات في المزاد ما بين ألفين وثلاثة آلاف جنيه إسترليني (ما بين 2587 و3880 دولارا).

وكتبت لي أيضا مذكرات عن الاختبارات التي خاضتها لبطولة فيلم (ذهب مع الريح) واليوم الذي بدأت فيه أخيرا في تصوير الفيلم في يناير 1939. وحصلت لي على جائزة أوسكار عن تجسيدها لدور الفتاة الجنوبية الحسناء سكارليت أوهارا في هذا الفيلم الذي تناول الحرب الأهلية الأميركية .

وأشارت رسائل حب خاصة بأوليفيه نُشرت سابقا إلى أن العلاقة بين لي وأوليفيه بدأت عام 1936 تقريبا عندما كان كلاهما متزوجا من شخص آخر.

وبسبب فضيحة الزنى والطلاق تزوجا سرا في كاليفورنيا في أغسطس آب 1940 في حفل متواضع. ويُعرض في المزاد كأس من الفضة قدمته هدية الممثلة كاثرين هيبورن وهي أحد أربعة مدعوين فقط تم تسجيل أسمائهم في حفل الزفاف.

ومن المتوقع بيع خاتم منقوش عليه كلمات "لورنس أوليفيه وفيفيان لي إلى الأبد" بما يصل إلى 600 جنيه (776 دولارا).



واستمر زواج لي وأوليفيه 20 عاما قبل طلاقهما في 1960. وتوفيت لي عام 1967 وأوليفيه عام 1989.

ومن بين الأشياء البارزة الأخرى التي ستطرح في المزاد نسخة خاصة بأوليفيه عليها تعليقاته من فيلم (هاملت) الذي عُرض عام 1948

ومجموعة من حقائب السفر الخاصة بلي وطبعة أولى من أولى روايات جيمس بوند (كازينو رويال) لإيان فليمنج تصل قيمتها إلى تسعة آلاف جنيه (11640 دولارا).



وسيتم عرض هذه المجموعة للبيع بعد وفاة سوزان فارينجتون الابنة الوحيدة لفيفيان لي عام 2015.

