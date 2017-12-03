عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

بالصور.. "القمر العملاق" يضيء السماء عبر العالم

المصدر: العربية.نت
القمر العملاق في سماء أبوظبي
رابط مختصر

أضاء #القمر_العملاق عتمة السماء الداكنة ليل الأحد الاثنين في عدة أرجاء من العالم. وتهافت المصورون المحترفون منهم والهواة، لالتقاط أفضل الصور لهذه الظاهرة الفلكية المبهرة.

رصد القمر العملاق في سماء إسبانيا رصد القمر العملاق في سماء إسبانيا

وأمكن للناظرين إلى السماء مشاهدة القمر بشكل أكبر حجما وأكثر إشعاعاً من العادة، وذلك بفضل ظاهرة #الاقتران_القمري.

القمر العملاق في سماء مرسيليا بجنوب فرنسا القمر العملاق في سماء مرسيليا بجنوب فرنسا

وتحدث ظاهرة الاقتران القمري عندما يكون #القمر في أقرب نقطة من الأرض في مداره، فيبدو أكبر حجما بنسبة 7% ويزداد نوره بنسبة 15%، عندما يكون في أعلى نقطة في الأفق.

القمر العملاق في بريطانيا القمر العملاق في بريطانيا

ومساء الأحد كان القمر على بعد 222،761 ميلا من الأرض، بدل 238،900 ميلا، وهي المسافة المتوسطة بين القمر والأرض، حسب ما نقله موقع الـ"بي. بي. سي".

القمر العملاق في سماء أبو ظبي فوق مسجد الشيخ زايد القمر العملاق في سماء أبو ظبي فوق مسجد الشيخ زايد

ولا يدور القمر حول الأرض في شكل دائري، لذلك يتغير بعده عن الأرض وفق مداره، وتتغير المسافة بينهما أيضا بفعل دوران الأرض حول الشمس.

القمر العملاق في سماء بورما القمر العملاق في سماء بورما
القمر في سماء واشنطن القمر في سماء واشنطن
القمر العملاق في زلفي في السعودية، حسب ما نقله أحد رواد مواقع التواصل القمر العملاق في زلفي في السعودية، حسب ما نقله أحد رواد مواقع التواصل

كلمات دالّة

#القمر العملاق, #الاقتران القمري, #القمر, #ظاهرة فلكية, #سماء, #فلك, #كواكب, #كوكب

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر