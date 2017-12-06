بالصور.. توقفت عن تناول البرغر.. وكانت المفاجأة

بعد أن أدمنت تناول وجبات "البرغر" بشكل عشوائي وبمعدل 21 قطعة في الأسبوع على الأقل، توقفت شابة عشرينية عن تلك العادة السيئة، لتفاجأ بخسارة "سريعة" لوزنها الزائد.

وفي التفاصيل، فقد فقدت كيت أرمسترونج (البالغة من العمر 20 عاماً) 7 أرطال من وزنها فوراً، إثر التخلص من عادة تناول البرغر، لتستعيد وزنها قبل ولادة طفلتها الأولى العام الماضي.

وقد اعتادت كيت على تناول البرغر بمعدل ثلاث قطع على الأقل في وجبة الغداء يومياً، من خلال مرورها بالسوبر ماركت أو محلات الأغذية والمقاهي المجاورة لمحطات الوقود، هذا بالإضافة إلى تناول البيتزا بشكل روتيني والكباب والخبز الأبيض ورقائق البطاطس، بالإضافة إلى الشوكولاتة.

لكن الفرق الحقيقي الواضح حدث بالإقلاع عن البرغر دون أي طعام آخر، حيث بدأت ذلك منذ مارس الماضي، بعد أن وجدت أنها تتضايق أثناء التنفس بسبب الوزن الزائد.

وساعدها التوقف عن تناول قطع البرغر روستلر في العودة إلى شكلها الطبيعي قبل الولادة، ومع حلول شهر نوفمبر كانت قد استعادت ووزنها الأول.

كمن يتناول القمامة

وأمام هذه التطورات، قالت كيت: "عندما أعود إلى الوراء في الزمن وأراقب نفسي أستغرب كيف أنني لم أمت بنوبة قلبية، فقد كان وضعي غير طبيعي".

وأضافت: "مجرد التفكير في الماضي يجعلني أشعر بالضيق، لقد كنت كمن يتناول القمامة.. وعموما فإن الإقلاع عن الوجبات السريعة ليس بالأمر السهل".

ووصفت الأسابيع الأولى من بداية الريجيم، بأنها هي الأصعب ولكن الأمور تمضي بعد ذلك. وأضافت: "الآن أشعر بأني شخص مختلف، وكل من يراني من معارفي يشعر بالاستغراب".

إلى ذلك، كشفت أنها عادت إلى الدراسة، قائلة: "لقد عدت إلى الكلية لمواصلة دراستي، كما حصلت على الكثير من الأصدقاء، أما ابنتي فهي تذهب الآن إلى الحضانة، ولم أعد أشعر بأني مقيدة كما في الماضي القريب".

وأضافت: "كما أنني أذهب أيضاً للعب مع المجموعات، وهو ما لم أكن قادرة على القيام به من قبل، فلقد تغيرت حياتي تماما، لقد كان الأمر مذهلاً".