رسالة مؤثرة من محمد صبحي لزوجته في ذكرى رحيلها

قصة حب قوية جمعت بين الممثل المصري محمد صبحي وزوجته الراحلة نيفين رامز، التي مر على وفاتها عام كامل، حيث تحل في السادس من ديسمبر ذكرى رحيلها.

وكعادته في أي مناسبة كانت تجمعهما، لم يفوت محمد صبحي الفرصة من أجل توجيه كلمات إلى المرأة التي رافقته طوال مشواره، وكانت عاملا رئيسيا في نجاحه.

واختار صبحي أن يوجه كلمات إلى زوجته كان قد كتبها قبل 20 عاما، حسب ما أكد من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مشيرا إلى أن زوجته كانت تحب هذه الكلمات التي كتبها.

ويقول فيها صبحي "إذا كانت المرأة قد خرجت من ضلع آدم فأنت وكل الرجال خرجتم من رحمها، فكن قويا لتحتويها لا لقهرها. كن عذبا رقيقا صادقا صديقا لا لامتلاكها. هي ستمنحك صكا بحياتها ثمن، وإذا هي رحلت عن الحياة قبلك ستترك لك الحصن والوطن".

وتابع صبحي ليوجه رسالة إلى زوجته قائلا "زوجتي الحبيبة اليوم 6 ديسمبر نفس اليوم العام الماضي رحلت عنا، ولكنك مازلت بيننا وفي قلبي. نصلي كل يوم والدعاء إلى الله لك لا ينقطع. رحلت وتركت لي الحصن والوطن.. الحصن هو أبناؤنا وأحفادنا، والوطن هو الذي جمعنا الله فيه.. إلى أن يجمعنا في الآخرة".