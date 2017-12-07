خريطة فلسطين تُشعل لبنان.. ومدرسة فرنسية تعتذر

أصدرت مدرسة فرنسية خاصة في #لبنان اعتذاراً في أعقاب شكاوى من ذوي طلاب الصف الرابع من أن خريطة في صف الجغرافيا تظهر #إسرائيل وليس #فلسطين باعتبارها الجار الجنوبي للبلاد، في انتهاك للقانون.

ويعد لبنان نظرياً في حالة حرب مع إسرائيل، وتحظر القوانين اللبنانية التعامل مع إسرائيل أو الاعتراف بها، ومن ذلك إظهارها على الخرائط.

وأصدرت المدرسة الخاصة اعتذاراً في وقت متأخر من الأربعاء، قائلة إنها تحترم سيادة لبنان والمناهج الدراسية الحكومية.

ولفت الأمر انتباه العامة عندما نشر والد تلميذة (9 سنوات) الخريطة على صفحته على فيسبوك، قائلاً إن "هذا هو ما تعلمته ابنتي في الصف الرابع في الصف اليوم".

وتصاعد الاهتمام بالقضية في اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اعتبار القدس عاصمة إسرائيل.