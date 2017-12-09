شاهد قسوة الأب مع طفله العاجز عن الوقوف فوق الثلج

يجري التحقيق مع والد قام بركل ابنه الصغير بطريقة بشعة فقط لأنه لم يكن قادراً على الوقوف، في رصيف مغطى بالثلج.

وتم تصوير المشهد من نافذة منزل قريب، حيث يظهر الأب مع طفله الذي قد لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات على الأكثر.

وقد تم أخذ هذه اللقطات في بيشكيك، عاصمة #قيرغيزستان، ويبدو الطفل وهو يبذل قصارى جهده ليتماسك واقفاً، لكنه يفشل في ذلك.

ومن ثم جثا الطفل على ركبتيه بعد عجزه عن الوقوف في الثلج، ما جعل والده يقوم بركله بهذه الطريقة المسيئة. وبعدها قام بسحبه من قدمه بطريقة مهينة، قبل أن يركله مجدداً على وركه ويتحرك به جيئة وذهاباً في المكان.

وقال بعض شهود العيان إن #الطفل كان يعاني من نوبة غضب قبل بدء تصوير الفيديو.

وذكرت وسائل #الإعلام المحلية أنه تم القبض على الأب الذي يبلغ من العمر 50 عاماً، والذي لم يطلق سراحه بعد. وقد تم النشر الفيديو على الإنترنت، حيث تم التعرف من خلاله على هوية الرجل من خلال شخص يعرفه.