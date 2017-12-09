فيديو مؤثر لصداقة بين باتمان وطفل سوري ينال جائزة دولية

فاز مقطع فيديو عن زيارة تقوم بها الشخصية الخيالية الشهيرة #باتمان أو الرجل الوطواط لمخيم للاجئين السوريين في #لبنان بجائزة أفضل إعلان لجمع التبرعات هذا العام.



ويظهر في الإعلان الفائز باتمان وهو يتجول في مخيم للاجئين برفقة طفل سوري يبلغ من العمر ثماني سنوات.



والإعلان الفائز تابع لمؤسسة "وور تشايلد هولاند"، التي تهدف إلى حماية الأطفال من الصراعات وتسليحهم بالتعليم والمهارات.



وفي الإعلان يلعب باتمان كرة القدم مع الطفل السوري كما يلعبان (الغميضة) و(الرست) ويطلقان طائرة ورقية في السماء بينما يشدو في الخلفية فريق الروك الشهير (كوين) بأغنيته (يور ماي بيست فريند) أو (أنت أفضل صديق).



وفي نهاية الإعلان يتحول باتمان إلى والد الطفل السوري الذي فر من الحرب مع أسرته.



ويقول الفيديو "كثيراً ما يكون الخيال أفضل سبيل للأطفال في حالات الحرب للفرار من واقعهم".



وحصل الفيديو الجمعة على جائزة (غولدن رادياتور) التي تمنحها مؤسسة رادي-إيد لعام 2017.



وتحتفي هذه الجائزة بمقاطع الفيديو الخيرية التي تنأى عن الرسائل النمطية للفقر وترسم صورة للمحتاجين بعيداً عن كونهم مجرد متلقين للمساعدات لا حول لهم ولا قوة.



وقال الحكام، الذين يمنحون الجائزة عن الإعلان الفائز: "يا له من فيديو قوي".