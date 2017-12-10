صورة صادمة.. النجم داستن هوفمان يتحرش بممثلة

اتهمت ممثلة النجم الهوليوودي #داستن_هوفمان بالتحرش بها.

وقالت كاثرين روسيتر، التي شاركت #هوفمان بطولة مسرحية "ديث أوف إيه سيلزمان" في برودواي في 1983، إن الممثل الفائز بجائزة الأوسكار كان يتحرش بها، وفي إحدى المرات رفع قميصها عمداً ليكشف صدرها أمام طاقم العمل.

ونشرت الممثلة مقالاً مفصلاً، الجمعة، في مجلة "هوليوود ريبورتر" عن وقائع التحرش مرفقة بصورة لها مع هوفمان وهو يضع يده على صدرها أثناء التقاط صورة.

وأكدت الممثلة أن هوفمان اعتاد على أن يقوم بمثل هذه الانتهاكات معها قبل التقاط الصور، وأنه كان يواصل انتهاك جسدها وملامسته باستمرار.

وكتبت أنها كانت تبكي بعد عودتها إلى المنزل، وفكرت في تقديم شكوى إلى نقابة الممثلين، ولكنها كانت تخاف من فقد عملها عند اتهام نجم كبير مثل هوفمان، وهو ما كان يهدد حياتها المهنية في عالم التمثيل.