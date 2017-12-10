"بوتين بابا نويل" أو سوبرمان.. رئيس روسيا يلهم الفنانين

يظهر فلاديمير بوتين بصورة الرجل الخارق، أو لاعب هوكي وصديق للحيوانات و"بابا نويل" (سانتا كلوز)، في معرض بعنوان #سوبر_بوتين يهدف إلى تكريم الرئيس الروسي الذي أعلن ترشحه لولاية رابعة.

ففي صالة كبيرة بمصنع مهجور في وسط العاصمة الروسية #موسكو، بإمكان الزوار التمتع برؤية بوتين يداعب جروا، أو يستخدم راجمة لإطلاق صواريخ بألوان العلم الروسي.

وتقول إحدى منظمات المعرض لوليا دزيوجيفا (22 عاما) لوكالة "فرانس برس": "كل لوحة تظهر صفة وقيمة للرئيس".

ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى 15 كانون الثاني/يناير "30 رساما ونحاتا يمثلون الشباب الروسي".

وتقول دزيوجيفا إن "كل فنان جسد فلاديمير #بوتين بجوانبه الإيجابية. الكل يحبه، ويحترمه ويسانده"، مؤكدةً أنه "حتى أكثر الرسوم غير اعتيادية تجسد إيجابيا" الرئيس الروسي.

وتظهر العديد من الأعمال في المعرض الرئيس الروسي بقناع بطل خارق. وتقول المتحدثة إن بوتين بالفعل "رئيس خارق وزعيم خارق"، وتتابع معددةً صفاته: "صريح، رياضي، موسيقي، مدافع عن الحيوانات".

وتؤكد دزيوجيفا أن بوتين "مخلص ويحترم الآخرين"، مؤكدةً أن ليس لديه إلا "حلفاء وأصدقاء".

وتضيف المتحدثة مبتسمةً أن عيبه الوحيد هو أن ليس لديه "امراة خارقة". وبوتين مطلق منذ 2013 ويحيط حياته الشخصية بتكتم شديد.

ويتزامن افتتاح #المعرض الذي أعلنت موسكو أنه سينتقل إلى برلين ولندن، مع إعلان الرئيس الروسي ترشحه للرئاسة لولاية رابعة في انتخابات 2018.

وفي حال فوزه سيستمر رئيسا لـ #روسيا حتى 2024 ليصبح بذلك الزعيم الروسي الذي يمضي أطول فترة في السلطة بعد جوزف ستالين.