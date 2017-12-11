هل السراويل الضيقة في حفل نسائي زي فاضح؟

برأت محكمة سودانية، الأحد، 24 فتاة من تهمة ارتداء زي فاضح خلال حفل نسائي بالعاصمة #الخرطوم.

وأخلت #محكمة_النظام_العام بالخرطوم سبيل الفتيات، واكتفى القاضي بتغريم منظمة الحفل مبلغ 10 آلاف جنيه سوداني (زهاء 1500 دولار)، لإدلائها بمعلومات كاذبة للسلطات المختصة بالترخيص للحفلات.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة صاحبة الحفل استخرجت التصديق (الترخيص) لحفل وداع أسري، لكنها وظفته لعمل تجاري.

والخميس الماضي، داهمت قوة من شرطة النظام العام حفلا نسائيا أُقيم في صالة مغلقة شرقي الخرطوم، بحجة مخالفة الجهة المنظمة له شروط الترخيص الممنوح لها، وألقت القبض على الفتيات، ودونت في مواجهتهن بلاغات تحت المادة 152 من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بارتداء زي فاضح.

وأطلق ناشطون وناشطات، الخميس الماضي، حملة تضامن واسعة مع الفتيات، اللواتي تم القبض عليهن وهن يرتدين سراويل ضيقة، و #تنانير_قصيرة.

ويطالب هؤلاء الناشطون بإلغاء المادة 152 لأنها فضفاضة وغير واضحة، إذ أن تفسير ما تعتبره زيا فاضحا يخضع للتقديرات الشخصية لرجال الشرطة أو القضاة، لافتين إلى أن القاضي، في القضية الأخيرة، كان يمكن أن يدين الفتيات بنفس المادة.