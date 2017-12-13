البرد يقتل شاباً في بريطانيا

عثر على شاب ميتاً وسط الغابات بفعل البرد الشديد في درجة حرارة تحت الصفر، وذلك عندما كان عائداً من ملهى ليلي إلى منزله في الساعات الأولى من الصباح.

ووجدت جثة إيان تانغ (20 عاماً) متجمدة وسط الغابة، ولم يكن يرتدي سوى "تي شيرت" وجينز في درجة حرارة قدرت بـ2 درجة تحت الصفر، وهو يسير ما بين الساعة 2:30 و3 صباحاً.

وكان حوالي 200 شخص قد خرجوا للبحث عنه في الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء، فيما ذكرت الشرطة لاحقاً أن الجثة عثر عليها في الغابات بعد أكثر من ساعة بقليل من بدء البحث.

ورفض الطالب الجامعي العودة في سيارة مع أصدقائه مفضلاً السير وحده، بمنطقتهم في نورث ويلزهام، وقد تبين أنه تأخر كثيراً إلى الصباح التالي ما جعل رحلة البحث عنه تبدأ في المنطقة، بتوزيع ملصقات تتضمن صورته وتفاصيل عنه.

وقالت الشرطة: "ليست ثمة شبهة في الموت، لكن ينتظر القرار النهائي بعد التحقيقات".

وكانت الشبكات التلفزيونية قد رصدته وهو يخرج من الملهى في الوقت المشار إليه سابقاً.