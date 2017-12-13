20 عازف بيانو على آلة واحدة.. في الطريق إلى غينس

عزف ثمانية عشر مراهقاً بوسنياً وأستاذاهم للموسيقى الثلاثاء على آلة #البيانو نفسها في وضعيات مختلفة جلوساً أو وقوفاً أو القرفصاء لتحطيم رقم قياسي في موسوعة "غينيس".

وبعد تدريب لثلاثة أشهر، عزف هؤلاء الشباب مقطوعة "غالو مارش" لألبير لافينياك (1846-1916) في المكتبة الوطنية في #ساراييفو التي تعرضت لحريق خلال الغارات في مطلع الحرب الأهلية المحلية (1992 - 1995) وأعيد بناؤها بعد 22 عاماً.

وكان كل واحد منهم يستخدم يداً واحدة.

ولا يزال يتعين المصادقة رسمياً على هذا الرقم القياسي. والرقم الحالي مسجل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014 من 18 شاباً إيطالياً.

وقد جمع هذا المشروع تلامذة بين سني التاسعة والخامسة عشرة من جانبي ساراييفو الكرواتي-المسلم والصربي. وفي بلد لا يزال يشهد انقساماً كبيراً، يشكل هذا الحفل "رسالة سلام ومحبة ووحدة" بحسب أستاذة #الموسيقى إيفا باسيتش التي أدارت التحضيرات.

وهذا العمل المؤلف أساساً لتأديته من أربعة أشخاص تم تكييفه من الموسيقي البوسني جورجي يوفانتشيتش ليصبح بالإمكان عزفه من عشرين شخصاً.

وأوضح جورجي يوفانتشيتش أن "المعيار الواجب احترامه هو #العزف لخمس دقائق على الأقل وبأن تكون خلال هذه الدقائق الخمس هناك عشرون يداً على آلة البيانو".