سمكة قرش ولدت قبل شكسبير.. وعمرها 512 سنة

يزعم علماء أن قرشاً هائلاً يعيش في جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، هو أقدم الفقاريات الحية على وجه الأرض.

ويقدر عمر هذا القرش الذي يعيش في المياه الجليدية بالقطب الشمالي بـ 512 سنة، بمعنى أنه ولد قبل شكسبير. وبالاعتماد على حجم القرش فهذا يعني أنه ولد حوالي عام 1505م، السنة التي أصبح فيها مارتن لوثر راهباً.

ويعيش قرش غرينلاند في مياه بدرجة حرارة من درجة إلى 10 درجات تحت الصفر، ويمكنه السباحة إلى عمق 7200 قدم، ويقدر وزنه بأكثر من طن.

وكان هذا الحيوان المعمر واحداً من بين 28 من أسماك القرش التي خضعت للتحليل والدراسة.

ولأي قرش يبلغ طوله حوالي 18 قدما، فهذا يعني أن عمره يمكن أن يكون ما بين 272 و512 سنة.

ولكن كيف يمكن تقدير العمر؟

يرجع ذلك بحسب العلماء إلى أن هذا الحيوان يزيد طوله سم مع كل سنة إضافية في عمره.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد تم الكشف عن عمر هذا القرش المعمر من خلال دراسة نشرتها مجلة العلوم.

ويقدر مدى العمر المتوقع لأعمار أسماك القرش في غرينلاند بشكل عام بمتوسط 400 سنة، وتقضي وقتها عادة في البحث عن أصدقاء.