ترمب يدعم استحواذ ديزني على أصول ضخمة من فوكس

اتفقت #والت_ديزني، الخميس، على شراء أنشطة أفلام وتلفزيون وأصول أجنبية من #فوكس، المملوكة لروبرت مردوخ، مقابل 52.4 مليار دولار مع سعي ديزني لتوسيع نطاق عملها في مواجهة منافسة متزايدة من نتفلكس وأمازون.كوم.

وبموجب شروط الصفقة التي ستجري بأكملها من خلال تبادل للأسهم، تستحوذ ديزني على أصول كبيرة من فوكس، من بينها شركات إنتاج أفلام الأبطال الخارقين ذات الإيرادات الضخمة وسلسلة "أفاتار" وعروض تلفزيونية مثل "آل سمبسون".

وفي وقت لاحق، قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب يدعم الاتفاق بين والت ديزني وفوكس.

وأبلغت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الصحافيين قائلة: "أعلم أن الرئيس تحدث مع #روبرت_مردوخ في وقت سابق اليوم، وهنأه على الاتفاق، ويعتقد أن هذا سيكون شيئا رائعا للوظائف، والرئيس يتطلع ويأمل في رؤية المزيد من تلك الاندماجات".

وسيتلقى مساهمو فوكس 0.2745 سهم لديزني مقابل كل سهم في حوزتهم. ويعادل هذا 29.50 دولار للسهم في الأصول التي ستشتريها ديزني، بناء على سعر إغلاق أسهم ديزني في السوق أمس الأربعاء.

وقبل الاستحواذ مباشرة، ستفصل فوكس شبكة ومحطات فوكس برودكاستنج وقناة فوكس نيوز وشبكة فوكس بيزنس، وإف.اس 1، واف.إس 2، وشبكة بيج تن، وتضعها تحت مظلة شركة جديدة مدرجة تؤول ملكيتها إلى مساهميها.

وتسدل الصفقة الستار على نصف قرن من التوسع لمردوخ (86 عاما) الذي حول صحيفة أسترالية ورثها عن والده وهو في الحادية والعشرين من عمره إلى واحدة من شركات الأخبار والأفلام العملاقة الأهم في العالم.

وستتحمل ديزني أيضا نحو 13.7 مليار دولار من صافي ديون فوكس بموجب الصفقة.