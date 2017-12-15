فيديو فاضح قد يطيح بلاعب مصري من مونديال روسيا

تسبب فيديو للاعب كرة قدم دولي مصري في غضب جماهير ناديه ومنتخب بلاده، وقد يطيح به من تمثيل المنتخب المصري في #مونديال_روسيا الذي تأهل بعد غياب 28عاما.

وانتشر فيديو للاعب صالح جمعة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر ظهر خلاله يرقص بصحبة فتاة في ملهى ليلي، حيث أعلنت جماهير ناديه غضبها من تصرف اللاعب الذي ظهر بمستوى سيّئ للغاية في مباراة الأهلي أمام المقاصة (أحد أندية الدوري المصري) في الدوري العام وخسرها الأهلي بثلاثية، كما تعرض اللاعب للطرد.

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن إدارة الفريق قد تتخذ قرارا بعرض اللاعب للبيع في انتقالات يناير القادم، خاصة بعدما علمت أن اللاعب يداوم على السهر في الملاهي الليلية، وتم إبلاغ إدارة الكرة أكثر من مرة بذلك، ورغم تحذيره واصل اللاعب سهراته بالملاهي الليلية وانتشرت له أكثر من صورة تؤكد عدم التزامه.

واستبعد اللاعب رغم مهاراته من الانضمام لمنتخب مصر كثيرا بسبب بعض تصرفاته، وستدفع مواقفه الأخيرة هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري لاستبعاده مجددا من الانضمام للمنتخب الذي سيبدأ معسكرا في مارس القادم استعدادا للمونديال.

يذكر أن اللاعب قد بدأ حياته الكروية في صفوف فريق إنبي قبل أن يخوض تجربة احترافيه قصيرة في البرتغال ليعود للعب في الدوري المصري، بعد انتقاله إلى النادي الأهلي الذي وقع له 5 مواسم.

يشار إلى أن شقيق اللاعب وهو عبد الله جمعة يلعب في صفوف نادي الزمالك قادما إليه من إنبي والشقيقان من أبناء مدينة العريش بشمال سيناء.