ماذا فعل رجل أعمال ياباني وهو يودع الحياة؟

ودع رجل أعمال ياباني الحياة على طريقته الخاصة، بعد أن يئس من أن يتمكن الأطباء من علاجه من مرض #السرطان الذي بدأ يتفشى في جسده، حيث أقام حفلاً خاصاً في أحد فنادق العاصمة اليابانية #طوكيو، داعياً إليه الموظفين الذين عملوا معه والأصدقاء والأهل والأقارب.

وبحسب ما نشرت جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" فإن رجل الأعمال المعروف ساتورو كانزاكي (80 عاماً) أقام "حفلة جنازة" لوداع هذا العالم في أحد فنادق #طوكيو ودعا إليها أصدقاءه وشركاءه في العمل لوداعهم وشكرهم على ما قدموه له خلال سنوات عمره الثمانين.

واكتشف الأطباء في شهر أكتوبر الماضي أن كانزاكي يعاني من سرطان المرارة ونصحوه بالخضوع للعلاج الكيمياوي، إلا أنه قرر عدم الخضوع للعلاج بسبب أعراضه الجانبية والاستسلام للمرض.

ونشر كانزاكي إعلاناً في جريدة "نيكي"، وهي أكبر وأشهر الصحف الاقتصادية في #اليابان، شرح فيه أسباب قراره برفض العلاج من المرض المستشري في جسده، كما دعا في الإعلان أصدقاءه لحضور حفل الوداع.

وحضر أكثر من ألف شخص من معارف وأقارب وأصدقاء كانزاكي حفلة "نهاية الحياة".

يشار إلى أن كانزاكي هو الرئيس السابق لشركة "كوماتسو" اليابانية المعروفة على مستوى العالم، وهي شركة متخصصة بإنتاج وصناعة المعدات الثقيلة.

وقال كانزاكي: "أنا سعيد بأن أقول لكل الناس الذين التقيتهم في حياتي شكراً لكم"، وأضاف: "بما أنني أريد أن أرفع جودة الحياة إلى أكبر درجة ممكنة خلال الفترة المتبقية لي فقد قررت أن لا أخضع للعلاج الذي يُسبب أعراضاً جانبية".

وينفي كانزاكي أن يكون تصرفه نابعاً عن يأس أو إحباط، حيث يقول: "أنا استمتعت بحياتي كثيراً، وأظن أن اليأس ليس من طبيعتي"، ويضيف: "أنا سعيد بأنه لا يزال لدي القدرة بأن أعرب عن امتناني بكلماتي الخاصة".