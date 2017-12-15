مطعم غزاوي يعرض خصومات للكوريين الشماليين

يعرض #مطعم في غزة #خصومات هائلة للرواد الكوريين الشماليين، ولكن ثمة مشكلة واحدة؛ لا يوجد كوريون شماليون في #غزة!

وقال مدير مطعم الشاورما الكائن في مخيم جباليا للاجئين في غزة، إبراهيم رابا، إنه يقدم خصما يصل إلى 80 بالمئة للزبائن الكوريين الشماليين تعبيرا عن التقدير لرفض بيونغ يانغ قرار الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

كما علق إبراهيم صورة كبيرة لزعيم كوريا الشمالية المنعزل كيم جونغ أون على الباب الزجاجي لمطعمه.

ويبدي إبراهيم إعجابه بتصريح للزعيم الكوري الشمالي يهاجم فيه القدرات العقلية للرئيس الأميركي.

على الرغم من أن إبراهيم يعرف أنه لا يوجد كوريون شماليون في غزة، إلا أنه يأمل أن يأتوا في يوم ما، ربما بعد الانضمام إلى عمال إغاثة أجانب آخرين.