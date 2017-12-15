6 نساء يتهمن داستن هوفمان بالتحرش الجنسي

كشفت مجلة "فارايتي" أن 3 نساء أخريات اتهمن #داستن_هوفمان الممثل الحائز على جائزة أوسكار بالسلوك الجنسي المشين، ليرتفع بذلك عدد من اتهمنه بذلك إلى 6 نساء.

وأشارت المجلة، الخميس، إلى أن اثنتين من النساء الثلاث قالتا إن هوفمان اعتدى عليهما جنسياً عام 1987.

وجاء في تقرير المجلة أن امرأة ثالثة ذكرت أن هوفمان تعرى أمامها في عام 1980 عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاما، وطلب منها تدليك قدمه. وكشفت امرأتان عن هويتهما فيما طلبت الثالثة عدم ذكر اسمها.

ونقلت "فارايتي" عن مارك نويباور محامي هوفمان قوله إن الاتهامات "ترهات بهدف التشهير".

وكانت 3 نساء اتهمن هوفمان خلال 6 أسابيع مضت بالتحرش جنسيا بهن قبل أكثر من 30 عاما.

وأصدر هوفمان اعتذارا لأول امرأة اتهمته بالسلوك الجنسي المشين، وكانت متدربة مراهقة في موقع تصوير فيلمه التلفزيوني (ديث أوف إيه سيلزمان) عام 1985.

وأضاف الممثل في بيان صدر أول نوفمبر/ تشرين الثاني أن السلوك الذي وصفته المرأة "لا يعبر عني". ثم امتنع عن الرد على الاتهامات الأخرى.

وفاز هوفمان بجائزتي أوسكار عن دوريه في فيلمي "رين مان" و"كريمر فيرساس كريمر".