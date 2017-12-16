مزحت معه بقطع يدها بالسكين.. فكانت هذه ردة فعله!

أرادت امرأة أن تختبر مشاعر زوجها اتجاهها، فأقدمت على تجربة لم تكن تتوقع نتيجتها الصادمة، قامت بتسجليها على فيديو نشرته صحيفة ميل أونلاين البريطانية في موقعها الإلكتروني.

واتصلت المرأة من مطبخ البيت عبر الهاتف بالرجل وطلبت منه أن يأتي إلى المنزل فوراً، وأخبرته أنها قطعت يدها بالسكين وأن النزيف لا يتوقف.

وعندما سألها: "هل هو نزيف كثير؟"

ردت: "إنه ينتشر في كل مكان"

وأصرت عليه أن يأتي على الفور، مكررة "إنه مؤلم جداً".

وأكد لها الصديق أنه في طريقها إليها.

ومن ثم عملت على صبّ دم مزيف من زجاجة صغيرة على يديها ومسحتهما جيداً، ولم تنسَ أن تضع جزءاً منه على السكين لتكمل التمثيلية.

ومع قدومه إلى البيت، صاحت فيه: "أسرع أسرع".

وكان يسألها: "كيف حصل ذلك؟"

فردت: "فقط السكين فعلت ذلك"

ونظر إليها بشكل واجم دون أن يقدر على التعبير.

ولهول الصدمة وبغير المتوقع منها على ما يبدو فقد سقط الشاب على الأرض فجأة، ليهوي بكامل جسده الثقيل تاركاً ساقيه ترتفعان لأعلى قبل أن ترتطما بالأرض.

وارتبكت المرأة الشابة لردة الفعل التي لم تحسب لها حسابا على ما يبدو، ومن ثم نادته فرفع رأسه، لتخبره، أنها كانت تمزح فقط!

وكانت رد فعله عبارة واحدة فقط: "هذا جيد!".

ولم يوضح ما هو الجيد بالضبط!

ومن ثم سألته: "هل أنت بخير؟".

فرد: "نعم بخير".

وقد انتقد الكثيرون المزحة على حساب الصحيفة على فيسبوك، وقالوا إنها غير موفقة، وربما كانت هناك نتيجة أسوأ مما حصل.