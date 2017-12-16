هذا موعد ومكان زفاف الأمير هاري وماركل

سيتزوج #الأمير_هاري وخطيبته #ميغان_ماركل يوم 19 مايو/أيار في كنيسة سانت جورج في #قلعة_ويندسور، وفقاً لما أعلنه قصر كينسنغتون اليوم الجمعة.

واختار الاثنان يوم سبت في فصل الربيع لزفافهما ومكانا يعد مركزيا بالنسبة لتاريخ العائلة الملكية.

وتعد قلعة ويندسور غرب لندن واحدة من المقرات الرئيسية للملكة إليزابيث الثانية. والكنيسة التي ترجع للقرن الخامس عشر تاريخية لكنها أكثر حميمية من ويستمنستر آبي حيث تزوج الشقيق الأكبر للأمير هاري، الأمير ويليام زوجته كيت ميدلتون في 2011.

وأعلن الأمير وماركل خطبتهما الشهر الماضي بعد علاقة رومانسية استمرت 18 شهرا.

الأمير، البالغ من العمر 33 عاما، والخامس في الترتيب إلى العرش البريطاني، والممثلة الأميركية، البالغة من العمر 36 عاما، التقيا عبر صديق مشترك في 2016، وتمكنا من الإبقاء على علاقتهما سرا بعيدا عن أعين وسائل الإعلام لعدة أشهر.

لكن موعد الزفاف ربما يمثل صعوبة بالنسبة للأمير ويليام الذي يرأس رابطة كرة القدم الإنجليزية، ويوم 19 مايو/ أيار هو موعد نهائي كأس الرابطة، وهي مباراة من أهم مباريات العام بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية. وحضر ويليام مباراة هذا العام وقدم الكأس للفائز وكان فريق أرسنال.