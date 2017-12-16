4 نساء يتهمن الطاهي الشهير ماريو بالتحرش الجنسي

أعلنت شبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية فصل الطاهي الشهير، #ماريو_باتالي، من برنامجها للطهي (ذا تشو) بعد اتهامه بسلوك جنسي مشين.

وكانت دورية (إيتر نيويورك) ذكرت الاثنين الماضي أن 4 نساء، لم تكشف هوياتهن، اتهمن باتالي بلمسهن على نحو غير لائق لمدة عقدين على الأقل. ووفقا للدورية، كانت 3 من #النساء يعملن لدى #الطاهي_الشهير.

وذكرت متحدثة باسم (إيه.بي.سي)، وهي وحدة تابعة لشركة والت ديزني، في بيان، أنه "بعد استكمال مراجعتها للمزاعم ضد ماريو باتالي، أنهت (إيه.بي.سي) علاقتها به ولن يظهر مرة أخرى في برنامج (ذا تشو)".

وقال باتالي في بيان إلكتروني: "أعتذر للذين أسأت إليهم وآذيتهم، ورغم أن هويات معظم الأشخاص الذين ذكروا في هذه القصص لم تكشف لي، فإن معظم السلوك الذي جرى وصفه يتطابق بالفعل مع بعض الطرق التي تصرفت بها".

وأضاف: "هذا السلوك خاطئ ولا توجد له أعذار. أتحمل كامل المسؤولية عنه، وأنا آسف بشدة لأي ألم أو إذلال أو ضيق سببته لأقراني والعاملين معي وزبائني وأسرتي".

وأكد باتالي يوم الاثنين إنه سيترك شركة (بي.آند.بي هوسبيتاليتي جروب) للمطاعم التي يملكها، وكانت الشركة تعتزم تقديم حلقات جديدة من برنامج الطهي (مولتو ماريو) الذي ذاع صيت باتالي بفضله، وذلك في ضوء الاتهامات.

وتحول باتالي بفضل سمعته كطاه مخضرم متخصص في المطبخ الإيطالي إلى نجم تلفزيوني وصاحب سلسلة من المطاعم ومؤلف لكتب الطهي وواحد من أشهر الطهاة في العالم.

وظهر باتالي للمرة الأولى في برنامج (مولتو ماريو) من إنتاج شبكة (فود نتوورك) عام 1997. وفي عام 2011 ساهم في إطلاق برنامج (ذا تشو) على (إيه.بي.سي).