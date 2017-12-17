حادثة تهز كندا.. جثتا ملياردير وزوجته في وضع غريب

قالت الشرطة الكندية إنها تحقق في وفاة غامضة للملياردير، #باري_شيرمان، مؤسس شركة الأدوية الكندية " #أبوتكس"، وزوجته #هوني بعد العثور على جثتيهما داخل منزلهما في تورنتو أمس الجمعة. وأفادت تقارير صحافية أن الجثتين كانتا معلقتين على حاجز.



وتجري السلطات، السبت، تحقيقات وفحوصا مكثفة بعد ساعات من وفاتهما، معتبرة أن ملابسات الحادث مريبة. وقال متحدث باسم شرطة #تورونتو إنها لا تستبعد شيئا خلال التحقيق.



ونقلت صحيفتان كنديتان عن مصادر في الشرطة لم تذكرها تحديدا قولها إن الشرطة تحقق في فرضية أن الحادث عبارة عن عملية قتل أعقبها #انتحار.



وأضافت مصادر الشرطة لصحيفتي "غلوب آند ميل" و"تورونتو صن" أن الجثتين عثر عليهما معلقتين في حاجز مطل على حافة حوض سباحة في قبو المنزل.



وأوضحت الصحيفتان أن الشرطة تعمل على فرضية أن شيرمان (75 عاما) قتل زوجته ثم علق جثتها ثم انتحر شنقا على حافة حوض السباحة.



وذكرت صحيفة "تورونتو صن" أن الشرطة لم تعثر على رسالة انتحار، وأنها لا تزال تفتش المنزل بحثا عن دليل.



وقال الشرطي ديفيد هوبكنسون إن الشرطة بانتظار نتائج فحوص الجثتين ولم تتوصل بعد لأي استنتاجات مؤكدة بشأن سبب أو طريقة الوفاة.



وأضاف: "أمامنا مجموعة كاملة من السيناريوهات المختلفة. لا نستبعد شيئا" رافضا تحديد مكان العثور على الجثتين أو كيفية العثور عليهما داخل المنزل.



ورفض متحدث باسم "أبوتكس" التعليق على ما أوردته الصحيفتان. وقال إنه لم يتسن الوصول إلى المحامي الذي يمثل العائلة للتعليق.



وخاض شيرمان مجموعة من القضايا منها ما استمر لنحو عقد من الزمان مع أبناء عمومته، الذين سعوا للحصول على تعويضات بعدما أبعدهم عن شركته.



وترك شيرمان منصب المدير التنفيذي لشركة "أبوتكس" عام 2012 ، لكنه احتفظ لنفسه بمنصب رئيس مجلس الإدارة.



وعلمت الشرطة بوفاة الزوجين في منتصف نهار أمس الجمعة عندما استجابت لاستغاثة طوارئ.



ولم تعلن السلطات عن الشخص الذي قدم البلاغ لكن وسائل إعلام كندية قالت إنه #وسيط_عقارات كان يساعدهما على بيع المنزل الذي بلغت قيمته السوقية 5.4 مليون دولار.

وتسببت وفاة الزوجين في صدمة للنخب السياسية والاقتصادية والمسؤولين عن منظمات خيرية في كندا، إذ عبر كثير منهم عن مواساته لذويهما.



وكتب رئيس الوزراء الكندي، #جاستن_ترودو، في تغريدة على تويتر قائلا: "عزائي للأسرة والأصدقاء ولكل شخص تأثر برؤيتهما وروحهما".



وقال إريك هوسكينز وزير الصحة في إقليم اونتاريو الكندي على تويتر في تغريدة: "لا أستطيع التعبير بالكلمات الآن. صديقي باري وصديقتي هوني شيرمان عثر عليهما ميتين. كانا رائعين وخيرين بشكل لا يصدق".



وأكد جون توري رئيس بلدية تورونتو في بيان إنه يشعر بالصدمة والحزن على نبأ وفاة شيرمان وزوجته وإن الاثنين قدما إسهامات كبيرة للمدينة.