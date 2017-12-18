اتهامات بالعنصرية للاعب كرة قدم مشهور بعد هذه الصورة!

اضطر لاعب كرة القدم الفرنسي، أنطوان غريزمان، إلى حذف صورة له نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يبدو فيها بهيئة لاعب كرة سلة أسود البشرة، ما أدى إلى احتجاجات من المتابعين.

وواجه نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني عاصفة من الهجوم، واتهامات بالعنصرية، بعد نشره الصورة في تويتر وإنستغرام، كما حث الغاضبون رؤساء النادي بإقالة اللاعب الذي وصلت صفقته إلى 90 مليون جنيه استرليني.

وكان اللاعب قد اعتذر على أثر ذلك وكتب على تويتر: "إذا كانت هذه الصورة قد آذت البعض فأنا أعتذر للجميع".

وظهر غريزمان بشعر إفريقي مستعار، مع قميص لاعب السلة وسروال مخطط في حفل تنكري، وقد سحبها بعد ساعة من نشرها وقدم اعتذاره.

وحث اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً متابعيه على الهدوء، وقال تعليقاً إنه من محبي فريق هارلم غلوبتروترز، وأن هدفه كان التكريم وليس السخرية.

ومعروف أن فريق هارلم غلوبتروترز هو عبارة عن فريق استعراضي في لعبة كرة السلة يجمع بين الألعاب والمسرح والكوميديا.