صدمة ومفاجأة.. عروس تضبط عريسها بحضن امرأة بحفل زفافهما

ضبطت عروس مصرية بحي المرج الشعبي شرق القاهرة عريسها في أحضان عشيقته الراقصة التي جلبها لإحياء حفل الزفاف في غرفة مجاورة للمكان الذي أقيم فيه عقد القران.

وقالت العروس في بلاغ الشرطة الذي حررته بعد الواقعة "كتبنا الكتاب.. ولم يمر سوى 15 دقيقة فقط لأضبطه في وضع مخل مع الراقصة".

وأضافت العروس صفا، اكتشفت بمحض الصدفة وجود علاقة آثمة بين الراقصة وعريسي في ليلة زفافي.

وكان قسم شرطة منطقة المرج قد تلقى بلاغا من عروس تتهم راقصة في فرح شعبي بمنطقة مساكن المرج، بالاعتداء عليها.

وقالت العروس "اختفى عريسي الذي يدعى مصطفى، وبالبحث عنه وجدته في غرفة مع الراقصة في وضع مخل، واكتشفت أنهما على علاقة قديمة من خلال طبيعة حديثهما".

وقالت العروس أمام النيابة، إن الراقصة اعتدت عليها بالضرب والسب قائلة: "مش هسيبك تاخدي عشيقي مني" قبل أن يهرب عريسي ويطلقني في نفس لحظة الخيانة بعدما ضبطته مع الراقصة خوفا من مواجهتي أنا وأهلي والحاضرين في حفل الزفاف.

قررت النيابة حبس الراقصة التي تدعى سوما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وضبط وإحضار العريس الهارب لسماع أقواله.