قاتل البريطانية بلبنان سائق تاكسي حاول اغتصابها

ألقت القوى الأمنية اللبنانية الاثنين القبض على المشتبه به في قتل امرأة بريطانية تعمل في سفارة بلادها في لبنان، وفق ما قال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس".

وعُثر على جثة ريبيكا دايكس مساء السبت على جانب طريق سريع في شمال شرق بيروت.

ورداً على سؤال حول توقيف المشتبه به، قال المصدر الأمني "نعم هذا صحيح"، مشيراً إلى أنه تم توقيفه فجر الاثنين من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وأوضح أن الجريمة "جنائية وليس هناك أسباب سياسية خلفها".

حول رقبتها حبل

وكان مصدر أمني قال الأحد إن جثة دايكس ألقيت على جانب الطريق ويشتبه بأنها قتلت خنقاً "لأنه عُثر عليها مع حبل حول رقبتها".

وتحقق السلطات في معلومات حول احتمال تعرضها للاغتصاب.

وكانت دايكس موظفة لدى هيئة التنمية الدولية في السفارة البريطانية في #بيروت.

وأصدرت كل من السفارة البريطانية في بيروت وأسرة دايكس بيانين أعربتا فيهما عن "الصدمة" إزاء الجريمة.

ونُشرت صور دايكس على الصفحات الأولى للصحف البريطانية.

سائق تاكسي حاول اغتصابها

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصادر لبنانية أنه يعتقد أن ريبيكا كانت تحضر حفل وداع لأحد زملائها في منطقة الجميزة في بيروت ليل الجمعة قبل أن تغادر المكان قرابة منتصف الليل.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام لبنانية إن التحقيقات تشير إلى أن "المدعو طارق ح. وهو سائق تاكسي، كان قد أقلّ ريبيكا من الجمّيزة ليل الجمعة الفائت حيث كانت تسهر، وانتقل بها من الأشرفية إلى أتوستراد المتن السريع وهناك حاول اغتصابها، وانتهى بقتلها بواسطة حبل رفيع كما رمى جثّتها".

وقالت إنه "استطاعت شعبة المعلومات أن تلاحق سيارة طارق ح. الذي اعترف بجريمته، من خلال كاميرات مراقبة مثبّتة من قبل وحدة التحكم المروري بين منطقة #الأشرفية ونهر الموت".