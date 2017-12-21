أول صورتين رسميتين للأمير هاري وخطيبته

نشر قصر كنسينغتون صورتين رسميتين للأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل احتفالاً بخطبة الاثنين.

وكانت صورة منهما بالأبيض والأسود للخطيبين وهما يتعانقان، بينما كانت الأخرى أكثر رسمية للاثنين وهما يجلسان معاً ويمسكان بأيدي بعضهما البعض. وتظهر الصورتان خاتم زفاف ماركل.

والتقط مصور المشاهير والموضة أليكسي لوبوميرسكي الصورتين في وقت سابق الأسبوع الجاري في فروغمور هاوس، وهو منزل ريفي تملكه العائلة الملكية في #ويندسور.

وقال لوبوميرسكي في بيان "لا أستطيع سوى الابتسام عندما أنظر إلى الصور التي التقطناها لهما، كما هو الحال لسعادتهما معاً".

الثنائي الذي أعلن خطبتهما الشهر الماضي سيتزوجان يوم 19 أيار/مايو في كنيسة سانت جورج بقلعة ويندسور.