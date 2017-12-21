كيف تسربت المياه إلى أفضل ما في بريطانيا؟

هي من أكبر وأقوى السفن الحربية التي تم تشييدها في المملكة المتحدة، وأطلقوا عليها "أفضل ما في بريطانيا"، ولكنها تعاني تسربا.

رغم دخولها الخدمة قبل أسابيع قليلة، فإن حاملة طائرات البحرية الملكية الجديدة " #كوين_إليزابيث"، التي بلغت تكاليف إنشائها 3.1 مليار جنيه إسترليني، ظهر بها عيب "مؤثر"، ويمكن أن يُكلف إصلاحه الملايين.

أثناء التجارب في البحر، تم اكتشاف وجود خلل يؤثر على مانع التسرب المطاطي حول عامود أحد المراوح، التي تدفع حاملة الطائرات أثناء إبحارها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

اللوم على ACA

ولم يحسم الأمر بشكل نهائي حول ما إذا كان إصلاح الخلل سيتطلب نقل حاملة الطائرات، المتواجدة حاليا في #بورتسموث، الى حوض جاف للقيام بعمليات الإصلاح للخلل، الذي يتسبب في تسرب نحو 200 لترمن الماء في الساعة إلى داخل حاملة الطائرات.

وألقت مصادر مطلعة باللوم في هذا العيب على تحالف حاملات الطائرات ACA، أحد الشركات التي شاركت في بناء حاملة الطائرات، والتي قامت بتسليمها إلى البحرية الملكية رغم وجود الخطأ الفني، ولذا فإن ACA سوف تضطر إلى تحمل تكاليف الإصلاح بالكامل.

مواصفات مبهرة

تزن الحاملة حوالي 65 ألف طن، ويبلغ طول مدرجها 280 مترا مع سطح لاستقبال الطائرات يبلغ 4 أفدنة، أي ما يعادل مساحة 3 ملاعب كرة قدم. وتم تجميعها في روزيث من 9 كتل، تم بنائها في 6 أحواض متفرقة متخصصة في بناء السفن بالمملكة المتحدة. ومن المقرر أن يبلغ مدى نطاق تشغيل بيغ ليزي إلى 10000 ميل بحري، وأن تبلغ سرعات تتجاوز 25 عقدة (47 كم/ساعة).

يعمل على متن #حاملة_الطائرات "كوين إليزابث"، التي تشتهر أيضا باسم " #بيغ_ليزي"، 700 فرد ومن المقرر أن يزيد عدد أفراد الطاقم إلى 1600 عندما تتكامل لديها مجموعة كاملة من حوالي 40 طائرة مقاتلة من طراز F-35B ومروحيات من طراز Crowsnest .

"أفضل ما في بريطانيا"

كانت الملكة قد اعتمدت السفينة الحربية للعمل في أوائل الشهر الجاري، قائلة إنها تجسد "أفضل ما في بريطانيا". وفي خطاب مؤثر للطاقم في بورتسموث، قالت الملكة إليزابث: "إن السفينة أقوى وأقدر من أي سفن في أي وقت مضى وهي جديرة برفع العلم البريطاني، وأضافت أنها في السنوات والعقود المقبلة سوف تمثل عزم البلاد على الساحة العالمية."

لم تمتلك البحرية الملكية حاملة طائرات منذ أن خرجت حاملة الطائرات "Illustrious" من الخدمة في عام 2014.

خطأ وارد الحدوث

ويقول المتحدث باسم وزارة الدفاع: "تم تحديد مشكلة بشأن مانع التسرب خلال التجارب البحرية لحاملة الطائرات، ومن المقرر إصلاح هذا العيب أثناء وجود حاملة الطائرات في بورتسموث."

وأضاف قائلا: "إن الخلل لا يمنع حاملة الطائرات من الإبحار مرة أخرى كما لن يتأثر برنامجها للتجارب البحرية."

ومن جانب آخر، صرح متحدث باسم ACA لجريدة "The Sun" البريطاني بأنه من الوارد أن يحدث أمور مماثلة، خاصة في عمل بهذا الحجم الضخم والمستوى العالي، وسيتم إصلاح الخلل حتى بعد قبول المركبة واستلامها".