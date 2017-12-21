كيف دافع رئيس وزراء فرنسا عن رحلة جوية خاصة؟

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، #إدوار_فيليب، أنه يعتزم "تحمل المسؤولية" عن إنفاق 350 ألف يورو (414 ألف دولار) على رحلة جوية خاصة قام بها عائدا من أرض فرنسية في جنوب المحيط الهادئ.

وصرح فيليب لإذاعة "إر تيه إل" بأن "الأمر معقد ومكلف عندما تسافر كرئيس للوزراء".

واستقل فيليب طائرة تجارية إلى #كاليدونيا_الجديدة في وقت سابق من الشهر الحالي، ولكن لدى عودته استأجر طائرة كبيرة طراز "إيرباص إيه 340" لنفسه وللوفد المرافق له الذي كان يضم 60 فردا بدلا من السفر على متن طائرة عسكرية فرنسية كانت متاحة.

وعلق فيليب قائلا إن الرحلة الخاصة كانت الخيار الوحيد لكي يصل إلى باريس قبل رحيل الرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون إلى #الجزائر في اليوم نفسه.

واستشهد فيليب بقاعدة غير مكتوبة مفادها أن أحدهما يجب أن يكون متواجدا دائما في فرنسا.

وثمة تساؤلات في الأوساط بشأن تكلفة الرحلة وسط خفض في الإنفاق الحكومي، خاصة وأن الواقعة تأتي بعد بذخ الرئيس الفرنسي في الإنفاق على الاحتفال بعيد ميلاده.