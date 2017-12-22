أوشينز 8.. عاصفة انتقادات بسبب التحرش

وقع أكثر من 16500 شخص عريضة تطالب بحذف مشاركة الممثل مات دايمن في فيلم "أوشينز 8" الذي يبدأ عرضه في حزيران/يونيو 2018 بعد تصريحات أثارت جدلاً حول وابل الاتهامات بالتحرش الجنسي التي تهز الولايات المتحدة.

وتدعو العريضة عبر الإنترنت منتجي الفيلم جورج كلوني وستيف سوديربرغ إلى "التخلي عن مشاركة دايمن القصيرة في الفيلم".

وتأخذ العريضة على نجم الأجزاء السابقة من هذه السلسلة وفيلم "سايفينغ برايفت راين"، أنه صرح في مقابلة صحافية أنه مستعد "في كل حالة على حدة" للعمل مع أشخاص اتهموا منذ بداية قضية واينستين بسلوك جنسي غير مناسب. وقال القيمون على العريضة إن هذا "موقف مقزز".

وفي مقابلة نشرها الاثنين موقع "بزنيس إنسايدر" بمناسبة صدور فيلم دايمن الجديد "داونسايزينغ"، قال الممثل (47 عاماً) الحائز جائزة أوسكار إن هوليوود ليست وكراً للمتحرشين جنسياً، خلافاً لما يظهره وابل الاتهامات التي تستهدف نجوماً مثل كيفن سبايسي وداستن هوفمان.

وأكد "أننا أمام تحول كبير وهذا رائع، لكن أظن أن ثمة أمراً لا يتم الحديث عنه وهو أن ثمة عدداً كبيراً من الأشخاص، في الواقع غالبية الأشخاص الذين عملت معهم، لا يقومون بهذه الأشياء".

ويضم فيلم "أوشينز 8" كوكبة من النجمات مثل كايت بلانشيت وساندرا بولوك وآن هاثاوي وريهانا.