محجبة تلفت انتباه إعلام كوريا بجنازة نجم الغناء المنتحر

تداول الإعلام الكوري الرسمي مقطع فيديو لمحجبة في جنازة الفنان الكوري جونغهيون، الفنان الذي توفي في عملية انتحار أحدثت ضجة كبيرة حول العالم، وفي عالم الفن الكوري الكيبوب. المحجبة هي الصحافية أشواق العتولي من قناة العربية والمتخصصة في تقديم وإعداد المحتوى الكوري على برنامج صباح العربية.

أشواق تحدثت عن تجربتها التي وصفتها بالصادمة، فهي كانت في سفرة عمل للعاصمة سول لعمل لقاء تلفزيوني مع فرقة سوبر جونيور من شركة SM الترفيهية، الشركة ذاتها التي تنتمي لها فرقة شايني والفنان جونغهيون. ففي الليلة اللي سبقت موعد اللقاء وعند الساعة السابعة مساء، تم الاتصال بها من قبل شركة SM الترفيهية تعلمها بتأجيل عمل اللقاء مع أعضاء سوبر جونيور لوفاة زميلهم جونغهيون المفاجئ. الخبر كان صعب التصديق كون جونغهيون من الفنانين الموهوبين والناجحين الذين يمتلكون مسيرة فنية خالية من أية مشاكل.

توجهت أشواق بعد تضارب الأقاويل والإشاعات حول الوفاة إلى المستشفى الذي نقل إليه جونغهيون بعد العثور عليه فاقدا للوعي في الشقة التي استأجرها لتنفيذ عملية الانتحار باستخدام الفحم المحترق. هناك تواجد عدد كبير من المعجبين أمام قسم الطوارئ الذين بدت على وجوههم علامات الإرهاق والحزن الشديد والصدمة. فرغم درجة الحرارة تحت الصفر انتظر الجميع حتى الفجر لسماع خبر ينفي كل ما قيل.

أشواق ومع فريق عمل العربية حاولت الالتقاء بأحد من الأطباء للاستفسار أكثر إلا أن الموقف كان أصعب من ذلك.

في اليوم التالي وبعد صدور البيان الرسمي من قبل شركة SM وكذلك بيان الشرطة تم تأكيد الوفاة وأن السبب هو انتحار جونغهيون بعد معاناة قاسية مع الاكتئاب الحاد الذي لم يعلم به معجبو الفرقة والجمهور العام من قبل.

مع العلم أن جونغهيون كان في طور الانتهاء من إعداد ألبومه المنفرد القادم وعلى وشك الإعلان عن تاريخ إصداره. لكن كما يبدو أن الاكتئاب تمكن من التهامه بالكامل في عمر الـ 27 كما قال في رسالة انتحاره التي تم الكشف عنها بعد الحادثة.

أقيمت الجنازة على مدار ثلاثة أيام في مستشفى آسان في العاصمة سول حيث تواجدت الصحفية أشواق، وجذبت الجهات الإعلامية الكورية لتواجدها وتواجد فريق إعلام عربي لتغطية الجنازة.

أشواق قامت بالظهور في بث مباشر من الجنازة على برنامج صباح العربية تحكي فيه الوقائع وتفاصيل وفاة جونغهيون. تواجدها في موقع مليء بالحزن والبكاء جعلها في موقف صعب.. الحالة التي ظهرت فيها أشواق جذبت مشاعر المعجبين العرب وامتنانهم لعملها، ليبادروا بالتغريد وإرسال الرسائل لأشواق تعاطفا ومواساة وشكرها أيضا على إتمام عملها رغم أنها من معجبي الفنان جونغهيون شخصيا.