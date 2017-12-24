العربية.نت اليوم..عهد التميمي والشهرة وزواج محمد منير

عرضت فقرة "العربية.نت اليوم"، الأحد، مجموعة من الأخبار المنوعة، من تقديم الزميلة هبة فارس في برنامج صباح العربية.

البداية كانت من صفحة عرب وعالم ولقاء مع والد عهد التميمي الشابة الفلسطينية التي باتت أيقونة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، تحدث عن عهد وشهرتها الإعلامية.

بعدها تم استعراض قصة "سينما التابلاين" في السعودية، ومن صفحة ثقافة وفن أكد ابن عم الفنان المصري محمد منير أن وثيقة زواج منير المتداولة مزورة.

ومن صفحة "علم"، كان موضوعنا عن "المصاصة أو الشاليمون" التي استخدمها الفراعنة منذ 7000 عام، فيما كان الختام عن دراسة حديثة أكدت أن المتزوجين أكثر سعادة من العزاب.