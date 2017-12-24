بابا نويل لجندي إسرائيلي: أنا من بيت لحم وأنت الغريب!

تعيش مدينة #بيت_لحم التي تحمل رمزية مهمة للمسيحيين الذين يحتفلون هذه الأيام بعيد الميلاد، أجواء مشحونة لا سيما منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب #القدس عاصمة لإسرائيل قبل أسبوعين.

فعلى مدى أيام شهدت ولا تزال تشهد المدينة التي تحتضن كنيسة المهد تجمعات مناهضة لهذا الإعلان.

والسبت تجمع عدد من الفلسطينيين بلباس بابا نويل حاملين الأجراس، رافعين صوتهم الصارخ "إسرائيل دولة إرهاب".

وفي لقطات مؤثرة التقطتها كاميرا المصورين ظهر أحدهم بلباس بابا نويل، صارخاً بوجه أحد الجنود الإسرائيليين المدججين بأسلحتهم: "أنا هنا في بيت لحم، وأنت الغريب".

في حين قال متظاهر آخر: "بابا نويل يهدي أطفال العالم الهدايا، وإسرائيل تهدي أطفال فلسطين القنابل".

ويستعد الفلسطينيون المسيحيون للاحتفال بالكريسماس في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، حيث تنظم الاحتفالات الأحد على خلفية الاحتجاجات على إعلان ترمب.

وعبر مسؤولون من الفاتيكان نقطة تفتيش عسكرية من القدس قبيل قداس منتصف الليل في كنيسة المهد. وتجمع المئات من الزوار المحليين والأجانب في ساحة المهد، حيث عزفت فرق الكشافة الفلسطينية الموسيقى بينما كانت تسير بجانب شجرة الكريسماس.

وتعليقاً على تلك المناسبة، قال رئيس بلدية بيت لحم، أنطون سلمان، إنه يأمل أن يكون هذا الكريسماس احتفالياً "لأننا نريد أن نظهر أننا شعب يستحق الحياة.. يستحق الحرية.. يستحق الاستقلال.. يستحق أن تكون عاصمته القدس".