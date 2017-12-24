بالفيديو والصور.. الضباب يلف الإمارات ويلغي الرحلات

استيقظ سكان الإمارات الأحد على وشاح من الضباب يلف الطرقات، استمر حتى ساعات متأخرة من الصباح.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات كما السلطات المعنية ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرقات، لا سيما أن تشكل الضباب يؤدي لانخفاض الرؤية في بعض الأوقات بالمناطق الداخلية والساحلية من البلاد.

وأدى الضباب إلى إيقاف بعض الرحلات إذ أعلنت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي أنها ألغت 10 رحلات صباح الأحد بسبب الضباب الكثيف فيما قالت شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي أنها تتوقع تأخر رحلات.

وتعتبر هذه الأيام أواخر السنة من الأوقات المزدحمة على جدول شركات الطيران عامة.

إلى ذلك، ذكرت طيران الإمارات على موقعها أنها ألغت رحلات بين كل من دبي وطهران والبحرين والدمام والكويت ولارناكا والبصرة وعمان وبودابست وهونغ كونغ وبغداد.

فيما قالت الاتحاد للطيران على موقعها إنها تتوقع تأخر رحلات وإلغاء أخرى وارتباكا في جدول بعض الرحلات المتجهة إلى أبوظبي. وذكرت الشركة على حسابها على تويتر أن سوء الأحوال الجوية أدى بالفعل إلى تأخر وإلغاء بعض رحلات الشركة يومي الجمعة والسبت.