رسائل فاضحة تهز مسابقة ملكة جمال أميركا

قدّم الرئيس التنفيذي للمؤسسة القيمة على تنظيم مسابقة #ملكة_جمال أميركا استقالته السبت بعد اتهامه بتوجيه #رسائل_مهينة تحوي #مضامين_جنسية الطابع لبعض الفائزات باللقب.

وقال دان مييرز رئيس المنظمة بالإنابة في بيان إن "مجلس إدارة مؤسسة )ميس أميركا اورغانايزيشن( قبل استقالة" سام هاسكل الذي كانت مهامه قد عُلّقت مساء الجمعة.

وكانت مواقع إخبارية قد كشفت الخميس أن سام هاسكل، وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة " #ميس_أميركا_أورغانايزيشن"، بعث برسائل إلكترونية عدة خصوصا للفائزة باللقب سنة 2013 مالوري هاغان سخر فيها من الزيادة في وزنها وانتقد حياتها الجنسية قائلا إنها امرأة سهلة المنال.

وبعثت 49 فائزة سابقة بلقب ملكة جمال أميركا، بينهن الفائزة لسنة 2017 سافي شيلدز، برسالة إلى المؤسسة الجمعة أبدين فيها شعورهن "بالانزعاج والحزن الشديدين" وطالبن بتنحية سام هاسكل فورا.

كذلك طالبت ملكات الجمال في الرسالة بتنحية الرجل الثاني في المؤسسة جوش راندل الذي اتهم بأنه شارك في تبادل الرسائل مع سام هاسكل، كما أن هذه المطالب شملت أيضا رئيسة مجلس إدارة المؤسسة لين وايدنر والمديرة تامي حداد اللتين غضتا الطرف عن هذه الممارسات وفق المصدر.

وأشار مجلس الإدارة في بيانه الصادر السبت إلى أنه قبل أيضا استقالة لين وايدنر.

فيما أكد سام هاسكل أن ما نشر "كاذب وخدّاع ومشين". وأقر بأنه اقترف "خطأ" موضحا أنه أساء التصرف إثر سلسلة تهجمات من حاملتين سابقتين للقب، حتى لو كانت هذه الحجة لا تشكل "عذرا".

وردت مالوري هاغان عبر "تويتر" قائلة "انتظرت 24 ساعة للخروج بهذا العذر البائس الذي تقول فيه إن الأمر كذب".

وأشار مصدر مطلع على الملف إلى أن مديرة مؤسسة "ميس أميركا اورغانايزيشن" تامي حداد قدمت استقالتها الجمعة حتى قبل صدور رسالة ملكات الجمال السابقات.

كذلك أعلنت شركة "ديك كلارك بروداكشنز" التي كانت تنظم عمليات بث المسابقة تلفزيونيا، لوكالة فرانس برس الجمعة أنها أوقفت عقد البث منذ أشهر عدة.

وقالت الشركة إنها طلبت من "ميس أميركا اورغانايزيشن" بعد علمها بالرسائل الإلكترونية في السابق باتخاذ تدابير لمعالجة الوضع غير أنها لم تفلح في ذلك.