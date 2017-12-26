شاهد هذا اللاعب يهدي زملاءه هديا خيالية ويصور رد فعلهم

ربما يكون غاية ما يتوقعه بعض الناس من هدايا في أعياد الميلاد لا يتعدى ربطة عنق أو فنجان قهوة للمكتب.

لكن نجم الدوري الأميركي للمحترفين ولاعب السلة المشهور، جون وول، كسر هذه القاعدة.

وقدم وول (27 عاماً) هدايا لزملائه وعددهم 15 شخصاً، ساعات رولكس ماركة Presidents Day-Date Rolex، سعر الواحدة منها يصل إلى 40 ألف دولار.

وأثار ذلك استغراب رفاقه في الفريق، وهو يقدم لهم هذه الهدية القيمة بمناسبة أعياد الميلاد، وذلك أثناء تناولهم الإفطار صباح يوم السبت.

وقام بتصوير ردة فعلهم وهم يفتحون صناديق الهدايا.

التحضير للشراء

وبشكل مجمل فقد دفع 600 ألف دولار أميركي على الأقل، قيمة هذه الهدايا.

وقد تم شراء هذه الساعات من مجوهرات غوفبرغ في فيلادلفيا، وحيث عمد وول إلى تنويعات ما بين الذهب الأصفر والوردي والأبيض اعتماداً على اختلاف مزاج اللاعبين.

كذا قد تم نقش كل ساعة على ظهرها بالأحرف الأولى لاسم اللاعب المخصصة له.

وكشف المحل أن اللاعب اتصل بهم قبل شهر تقريباً للتحضير لهذه الهدايا التاريخية، ولم يكن الأمر سهلاً فالتجهيز للطلبية يتطلب تحضيرات معينة ودقة تامة.

وأنجز المحل الصفقة الكبيرة بنجاح حيث تم تغليف الهدايا لتقدم إلى اللاعبين أثناء وجبة الإفطار.

لم يصدقوا!

ولم يصدقوا ذلك، فمنهم من لعب لعشر سنوات في الفريق دون أن يجد من يجود عليه بمثل هذه الهدية النادرة والغالية الثمن، ولبعضهم كان سعر الساعة أكثر من ثمن السيارة التي يقودها.

ويلعب وول لفريق السلة واشنطن ويزاردز منذ 2010 وفي يونيو الماضي وقع عقداً بتمديد فترة لعبه بقيمة 200 مليون دولار.

ولم يعط وول أي تفسير لسبب هذه الهدايا إلا أنه قال أراد فقط أن يبدي حبه لزملائه.

وقد وصفوه بأنه رجل كريم، كريم جدا.