خطوات علمية للوصول بمشروعك الجديد للنجاح

إذا كنت بصدد إطلاق #مشروع جديد وتحتاج لإنشاء موقع خاص به على الإنترنت لتسويق منتجاتك أو بيعها، عليك بوضع بعض الخطوات في الحسبان.. بماذا تبدأ وأين وكيف؟

تجيب الخبيرة الأميركية، هيثر فريزر، في مقال نشرته بموقع "Themuse" عن هذه الأسئلة في إطار #نصائح تساعد على تحقيق مزيد من #النجاح والانتشار.

النموذج الصحيح

يُفضل أن يتم عمل #موقع يميزك عن باقي المنافسين في مجال عملك. لا يعني ذلك أن يكون مبهرجا أو مزدحما بالمعلومات والصور، وإنما من الممكن أن تختار نموذجا أنيقا وبسيطا من النماذج المتاحة على موقع Squarespace أو غيرها من المواقع المتخصصة. حاول أن تختار تصميما مثاليا لمجالك يتيح للعملاء الانضمام لقائمتك البريدية بسهولة ويسر، لأن البريد الإلكتروني يعتبر جزءا مهما من استراتيجية الاحتفاظ بالعملاء. وهناك تصاميم تتيح الحصول على معلومات الاتصال بالعملاء سريعا وبأسلوب أنيق.

تحديد الأهداف

لا تكتفي بمجرد اختيار ما قد تراه مناسبا. حدد أهداف نشاطك التجاري، وابحث عن النموذج الذي سوف يساعدك على تحقيقها.

ولكلٍ من الأنشطة التجارية، تصميم يظهرها بشكلها الأمثل. على سبيل المثال، إذا كنت تطلق مشروعا للتصوير الفوتوغرافي، فسوف تحتاج إلى مساحة لعرض أمثلة عن عملك. إذا كنت بصدد إنشاء متجر للتجارة الإلكترونية، فسوف تحتاج لاختيار تصميم يسهل على العملاء تحرير أوامر الشراء.

ومن شأن وضع قائمة باحتياجاتك قبل أن تبدأ التواصل مع عملائك أن يجعل من السهل إنشاء موقع إنترنت يعمل لصالح نشاطك التجاري. وكلما كان موقعك أفضل في تلبية احتياجاتك، كان إطلاق نشاطك التجاري أكثر نجاحا.

ركز على بيانات التحليلات

وبعد إنشاء الموقع، حاول فهم الرؤى التي تحتاجها لتحقيق النجاح. على سبيل المثال، إن معرفة العناصر التي لها الفضل في الانتشار ستكون أحد مفاتيح النجاح لعملك. وباستخدام أحد تطبيقات التحليل، مثل تطبيق Squarespace Analytics، سيمكنك تحليل العديد من المعلومات الخاصة بنشاطك، كالأشخاص الذين شاهدوا قوائم موقعك، وإذا كان يصلون إليك عبر صفحة في "فيسبوك" أو مدونات أخرى أو بسبب إعلان ما في موقع ما. وعندما يحين الوقت للترويج لمشروعك فسوف تعرف أين تنفق ميزانية الدعاية، بما يحقق لك مزيد من الانتشار والرواج.

ويعد تطبيق Analytics، الذي توفره العديد من المواقع المتخصصة، مفيدا أيضا في تتبع التجارة الإلكترونية، حيث تعرض لك لوحات التحليلات أشياء مثل متوسط قيمة الطلب وسجل الطلبات، وبذلك تتمكن من التعرف بسهولة على العملاء المهمين، وتستهدفهم بالمنتجات التي تعرف أنهم يهتمون بها.

يمكنك قضاء بعض الوقت في مراجعة البيانات التي توفرها لك التحليلات، ومن ثم سوف تكون قادرا على تحديد الوضع الأمثل للوقت والمال الذي تنفقه على التسويق في وقت لاحق.

التواصل مع الزبائن

كلما تفاعلت مع عملائك، كان ذلك أفضل. ويمكنك أن تفعل ذلك مباشرة عبر موقعك على الإنترنت من خلال إنشاء مكون تفاعلي مع الزوار مثل صفحة في الموقع للمناقشات مع الزوار أو منتدى يتبادل فيه العملاء آرائهم وخبراتهم بشأن مجال تخصص مشروعك التجاري.

تمنح هذه الصفحة ميزة معرفة الكثير عما يحبه المشترون، وبالتالي ما يستحب أن تعرضه أو تقدمه لهم في موقعك أو مشروعك. ويساعد التفاعل مع العملاء على تنمية الولاء للعلامة التجارية والقدرة على معرفة رد الفعل مباشرة من العملاء.

على سبيل المثال، إذا كنت قد بدأت موقعا للتجارة الإلكترونية، فيلزمك الحصول على مكان يمكن للعملاء من خلاله التواصل معك وإبداء آرائهم.

انطلق لآفاق غير تقليدية

اذهب إلى ما هو أبعد من التسويق التقليدي. إنها الوسيلة التي تكمل بها موقعك الإلكتروني.

إن بناء الأعمال التجارية ليس بالأمر السهل. إنها تحتاج للكثير من التجربة والأخطاء لمعرفة ما هو ناجح. وهناك الكثير من الأشياء الجديدة، التي تحاول القيام بها وتأمل أنها ستنجح وينتشر صداها بين العملاء. وفي كثير من الأحيان، تتعرض للكثير من القلق. ولكن النجاح في القيام بها، ينطوي على الكثير من المرح والسعادة. يمكنك، باستخدام الأدوات المناسبة، أن تفعل ذلك بأسرع ما يمكن.