العربية.نت اليوم.. معاقبة طفلة "محجبة" وقصة توم وجيري

عرضت فقرة "العربية.نت اليوم"، الخميس، مجموعة من الأخبار المنوعة من تقديم الزميلة هبة فارس ضمن برنامج صباح العربية.

البداية من صفحة إيران وطفلة عمرها 10 سنوات شغلت الإعلام الإيراني بسبب "حجابها"، ثم انتقلنا إلى قصة مسن مصري كتب القرآن الكريم كاملاً بخط يده بصورة مطابقة إلى حد كبير لكتابة المصحف.

ومن مصر انتقلنا إلى المغرب وقصة مدينة مغربية تبحث عن الحياة داخل مناجم الموت، بسبب الطرق البدائية في الحفر.

ومن صفحة ثقافة وفن تطرقنا إلى سؤال شغل المصريين مؤخرا حول وفاة المطرب المصري الشهير سيد درويش مسموماً.

والختام مع القصة الحقيقية وراء ظهور القط والفأر الأشهر عالمياً "توم وجيري".