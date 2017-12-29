رونالدو يفجر مفاجأة.. فهل يعيد الكرة الذهبية إلى ميسي؟

فجرت صحيفة إسبانية "مفاجأة" من العيار الذي لا يصدق، إذ رجحت أن يعيد مهاجم ريال مدريد، كريستيانو #رونالدو، جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها للمرة الخامسة.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن رونالدو قرر على ما يبدو بعد قضاء عطلة عيد الميلاد مع عائلته، التواصل مع مدير مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ليعيد الكرة الذهبية.

ويبدو أن لاعب الريال اتخذ قراره غير المتوقع هذا، عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في "كلاسيكو الأرض" ضمن الدوري الإسباني، إذ أخبر زملاءه في الفريق الملكي بأنه لا يستحق "الكرة الذهبية"، ويريد إعادتها، في حين حاول النجوم الكبار إقناعه بالتراجع، بحسب ما أفادت الصحيفة.

وأضافت الجريدة أن "رونالدو أبلغ المسؤول عن المجلة أنه كان متسرعاً في تأكيد أنه اللاعب الأفضل في التاريخ، ولكن العالم كله يشهد على أنّ الأفضل هو ميسي لذلك كان عليّ إعادة الكرة لأنني لا أستحقها".

في المقابل، استبعدت عدة مواقع رياضية دقة هذا التقرير، ملمحة إلى أنه قد يكون "ضرباً" بمناسبة يوم 28 ديسمبر المعروف في إسبانيا بـ"يوم البراءة"، والشبيه إلى حد كبير بالأول من أبريل، أو "كذبة أبريل".