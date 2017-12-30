عبارة قالها الأمير هاري فأشعرت عائلة خطيبته بالإهانة

مما لاشك فيه أن والد #ميغان_ماركل خطيبة #الأمير_هاري، يشعر بالإهانة لتصريح هاري، الذي ذهب فيه إلى أن ميغان تجد نفسها في الأسرة المالكة مع "العائلة التي ليس لديها مثلها".

وهذه الإفادة عن #غضب_والد_ميغان جاءت على لسان شقيقها توماس ماركل الابن (51 عاماً)، الذي قال: "بكل تأكيد إن لميغان عائلة، ويحتفلون مع بعضهم في كل المناسبات".

وأضاف أن والده البالغ من العمر 73 عاماً الذي يقيم في المكسيك ولم يقابل الأمير هاري إلى الآن، سيشعر بالإهانة لما ورد على لسان هاري في مقابلة بالإذاعة الرابعة، بحسب ما كتبت صحيفة ديلي ميل.

وقد سئل هاري عن قضاء عطلة أعياد الميلاد، مع خطيبته ميغان، وذلك يوم الأربعاء في الإذاعة، فرد بالقول: "إن ميغان استمعت بوقتها حقيقة، مع الملكة وبقية العائلة المالكة في ساندرينغهام".

وفي نهاية المقابلة أضاف هاري أن العائلة المالكة "هي العائلة التي ليس لديها مثلها".

وقال هاري: "إن ميغان قامت بعمل رائع حيث استطاعت التلاؤم مع تقاليد العائلة المالكة"، مضيفا: "لقد اندمجت مع الجميع.. مع العائلة التي افترض أنه ليس لديها مثيلاً لها".

لكن توماس ماركل الابن قال: "إن مزاعم هاري لا تعكس حقيقة عائلة ماركل". مردفا: "فميغان لديها عائلة بكل تأكيد".

وقال: "لقد عاشت بامتياز، وهي تنال ما تريده.. وفعلنا ما بوسعنا لكي تقضي أفضل العطلات مع العائلة".

وعندما سئل عن والده، فقال: "والدي بلا شك سوف يكون قد شعر بالجرح" مضيفاً: "فقد كرّس والدي كل وقته وكل شيء لأجل ابنته.. وكان يعمل لتأكيد كل ما يجعلها ناجحة في الحياة.. ما أوصلها إلى ما هي عليه اليوم".

وتابعت التعليقات أخت ميغان غير الشقيقة، سامانثا ماركل، التي أكدت أن أختها محاطة بعائلة ضخمة.

وأضافت سامانثا وهي ابنة السيد توماس ماركل من زواجه الأول، حيث كتبت على تويتر: "في الواقع لديها عائلة كبيرة هي دائما كانت معها ولأجلها".

وأضافت: "حتى عندما انفصل أبي عن أمي.. صحيح صار لنا منزلان لكن لا نزال أسرة واحدة".