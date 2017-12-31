شاهد.. هكذا سيستقبل برج خليفة العام الجديد

يستعد برج خليفة بإمارة دبي، كعادته، لاستقبال العام الجديد عن طريق إبهار العالم، لكن هذا العام سيكون بعيداً عن الألعاب النارية، حيث سيتم استبدالها بألعاب الليزر والموسيقى المصاحبة، التي من المتوقع أن تدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وكان أحمد ثاني المطروشي، العضو المنتدب لمجموعة "إعمار" العقارية، كشف خلال مؤتمر صحافي أن مجموعة من الفعاليات الجانبية ستنطلق في منطقة برج خليفة ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات (13:00 غرينتش).

وقد تم تداول مقطع فيديو يظهر التحضيرات لعروض الليزر التي ستنطلق معلنة بدء عام 2018.