بهذه الحيل البسيطة تحسن من نمط حياتك في 2018

بمناسبة حلول عام جديد، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" قائمة نصائح حول كيفية تحسين حياتنا في عام 2018، قام بإعدادها مجموعة من الخبراء.

وتوصل الخبراء إلى أن هناك تغييرات بسيطة وملموسة يمكن القيام بها بدءا من اليوم، لتساعد على عيش حياة أفضل وأكثر ذكاء. تبدأ الإرشادات من كيفية تحسين نظرتنا إلى الحياة وصولاً إلى مظهرنا العام ومنازلنا، وكيف نهتم بالآفاق المالية على المدى الطويل، كما يلي:

1. كيف تكون سعيداً

استغرق علماء السلوكيات الكثير من الوقت في دراسة ما يجعل الإنسان سعيداً، أو العكس. إن السعادة يمكن أن تتنبأ بالصحة وطول العمر، ويمكن استخدام جداول السعادة لقياس التقدم الاجتماعي ونجاح السياسات العامة.

ولكن السعادة ليست مجرد شيء يحدث لك. إن كل شخص يمتلك القدرة على إجراء تغييرات صغيرة في سلوكه أو محيطه والعلاقات التي يمكن أن تضعه على المسار السليم لحياة أكثر سعادة:

* اقهر التفكير السلبي

* تعامل مع نفسك كصديق

* مارس تمرينات التنفس

* قم بتدوين يومياتك ثم أعد الصياغة كأنك شخص آخر محايد

2. كيف تصبح قوياً في 9 دقائق؟

بغض النظر عن عمرك أو قدرتك الرياضية، فإن تدريب القوة البدنية هو المفتاح إلى المرونة والحركة، وتحسن الأداء وانخفاض خطر الإصابة.

وأورد الخبراء نصائح حول ضرورة القيام بتدريبات القوة البدنية أثناء وقت الراحة في المنزل. لا يستغرق الأمر أكثر من مجرد 9 دقائق من الجهد لاستكمال بناء القوة لكامل جسمك. فإذا واظبت على التمرينات لمدة 9 دقائق 3 مرات أسبوعياً سوف تحقق الهدف.

3. كيفية بناء فريق ناجح

يحتاج بناء فريق ناجح أكثر من مجرد العثور على مجموعة من الناس مع المزيج الصحيح من المهارات المهنية، ويدور الأمر حول فن تعزيز إحساس قوي بالعمل الجماعي. ويوصي الخبراء بضرورة تكوين فريق ذو إنتاجية عالية يمكنه التواصل والتعاون والابتكار في جو من الثقة والاحترام المتبادلين، وعليك:

* إنشاء خريطة واضحة للمهام

* تعليق لوحة للنتائج المشتركة

* تحديد قواعد العمل

* وضع مبادئ أساسية لا يمكن خرقها

4. كيفية تنظيف المنزل

يعد التنظيف مشكلة كل منزل سواء كان كبيرا أو صغيرا. وبينما لا توجد طريقة بعينها لتنظيف مساحة معيشتك، لكن هناك طرق ذكية لكي تنجز المهام، على سبيل المثال، إذا كنت من الأشخاص الذين يتركون الصحون تتراكم في حوض الغسيل تكاسلاً عن غسلها، إليك هذه الحيلة البسيطة: اترك الصحون في الحوض كما تعودت، وعند وقت ضرورة القيام بغسلها قم بضبط جهاز توقيت قبل أن تبدأ ثم قم بغسل الأطباق، وعندما تكتشف في نهاية الأمر أنه لم يستغرق سوى بضع دقائق لإنجازه، فسوف يكون من السهل إقناع نفسك بغسل الأطباق أولاً بأول.

5. كيف تدخر من أجل التقاعد

في حين أن معظم الموظفين والعمال مسؤولون في هذه الأيام، عن مدخراتهم الخاصة بالتقاعد، فإنه لا يوجد مادة لتعليم حسابات التقاعد الفردية بالمدارس ولا بالكليات الجامعية غير المتخصصة في هذا الأمر. وبالتالي أنت تعتمد على نفسك في معظم الحالات وعليك بالادخار مدى الحياة لتضمن تقاعد مريح، بغض النظر عن حياتك المهنية أو حجم راتبك.

عليك أن تبدأ في الادخار مبكراً وإن لم تكن بدأت فعليك أن تبادر من هذا الشهر وحتى التقاعد. أما نسبة الادخار المناسبة لكي تحقق الهدف المنشود فهي لن تزيد عن 15% من دخلك الشهري.

6. كيفية الحفاظ على قلب سليم

في جميع أنحاء العالم، تعد أمراض القلب والسكتات الدماغية هي الأسباب الرئيسية للوفاة. غير أنه يمكن الوقاية من حوالي 80% من جميع حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يمكن التقليل من المخاطر بشكل ملحوظ من خلال إجراء بعض التغييرات على نمط الحياة، بما في ذلك القيام ببعض الأشياء التي هي في حد ذاتها سهلة وبسيطة، بل وممتعة. وهنا ما تحتاج إلى معرفته حول صحة القلب، جنباً إلى جنب مع بعض من أفضل الطرق لتحسين قلبك وحمايته:

* ممارسه الرياضة

* تناول الأغذية الصحية

* انخفاض ضغط الدم

* خفض الكولسترول

* قياس سكر الدم

* الحفاظ على وزن صحي

* الإقلاع عن التدخين

7. كيفية العناية بالملابس

إن شراء الملابس الجديدة شيء جميل، ويجب أن نستمتع بكل ما نرتديه. وفيما يلي نصائح الخبراء لارتداء وتخزين، وحتى تنظيف ملابسك بالطريقة السليمة، لإطالة عمر القطع المحببة إليك:

* اغسل الملابس بنفس الألوان معا.

* املأ الحوض بالماء البارد ومنظف لطيف.

* قم بتدوير الملابس في الماء والمنظف عدة مرات على مدار ساعة.

* اعصر الملابس بلطف من المياه.

* قم بنشر الملابس لتجف على الأحبال المخصصة لذلك.

* تجنب أجهزة التجفيف قدر المستطاع

* يفضل الكي بمكواة البخار.